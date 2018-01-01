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اقتصاد
الإثنين 01/يناير/2018 - 07:57 ص

اليوم.. فتح مظاريف مناقصة توريد وتركيب بطاريات لمبانى «الاتصالات»

اليوم.. فتح مظاريف
طارق عتمان
dostor.org/2007881

تبدأ لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح، اليوم الإثنين، جلسة فتح المظاريف المغلقة لمناقصة توريد وتركيب بطاريات لوحدات منع انقطاع التيار الكهربائى بمبانى الوزارة، بحضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاءات.

وتشمل المناقصة تغطية كاملة لجميع مبانى الوزارة فى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بأسيوط وبرج العرب، وستصل مدة تنفيذ المشروع 6 شهور من بدء عملية التوريد.

وتقدم الشركة الفائزة خطاب الضمان النهائى، بقيمة 5% من إجمالى المناقصة نقدا أو بخطاب ضمان صادر عن أحد البنوك خلال مهلة 10 أيام من تاريخ ترسية المناقصة.

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