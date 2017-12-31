الأحد 31/ديسمبر/2017 - 09:22 م
عاجل.. تعطل «واتس آب» قبل ساعات من 2018
dostor.org/2007863
تعطل تطبيق «واتس آب»، قبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2018، واشتكى الكثير من المستخدمين في مصر من تعطل خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة «فيس بوك».
تعطل تطبيق «واتس آب»، قبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2018، واشتكى الكثير من المستخدمين في مصر من تعطل خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة «فيس بوك».
شهد الدكتور جمال الدين على أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، اليوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية الذي نظمه مركز رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بالجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبدالنبي نائب ...