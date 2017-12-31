ضبط سفينة «بنمية» للاشتباه في صلتها بكوريا الشمالية

ذكرت السلطات البحرية أن كوريا الجنوبية ضبطت سفينة تحمل علم بنما، يشتبه أنها تبيع نفطا لكوريا الشمالية في البحر في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاحد.



وتم احتجاز السفينة "كوتي"، البالغ وزنها 5100 طن في ميناء بيونج تيك-دانج جين الغربي بمنطقة كيونجي.



وقال المكتب البحري المحلي إن مسؤولي الامن والجمارك عقدوا اجتماعا في 21 ديسمبر وقرروا عدم السماح للسفينة بالخروج من الميناء.



وهذه هي السفينة الثانية التي تخضع للتحقيق من قبل كوريا الجنوبية، للاشتباه في إمدادها منتجات بترولية لكوريا الشمالية.



وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها تجري تحقيقا مع سفينة تحمل علم هونج كونج، يطلق عليها اسم "ليثوس وينمور" للاشتباه في أنها نقلت نفطا إلى سفينة كورية شمالية في أكتوبر الماضي، حسب يونهاب.