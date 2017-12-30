الليلة.. لقاء حول القصة القصيرة جدا بـ«ثقافة الشاطبى»

يقيم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، في تمام السادسة والنصف من مساء، اليوم السبت، لقاءً مفتوحًا حول التعريف بأدب القصة القصيرة جدا.



وتقدم الندوة وتديريها الأديبة ربيعة أحماني، ويشارك فيها بالنقاش كل من: الكاتب محمد عبد الوارث، والقاص مدحت ثروت، والقاصة إيمان الشيمي.



جدير بالذكر أن القصة القصيرة جدًا نوع من الفنّ الأدبي الذي شاع في العصر الحديث بشكل واسع، واستطاع أن يتحول إلى فن سردي قائم بذاته، ويتميز بحجمه الصغير جدًا، والذي لا يتعدى البضعة أسطر التي تحتوي على الحدث والأفكار بشكل مكثف ومختزل.