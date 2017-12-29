شاهد عيان يكشف عما فعله إرهابي كنيسة حلوان منذ الهجوم حتى القبض عليه

قال "محمد" أحد المتواجدين أمام مطرانية العذراء مريم في حلوان لتشييع جنازة 6 جثامين من شهداء حادث كنيسة مارمينا الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إن المعتدين على الكنيسة أطلقوا النيران على أمين الشرطة الذي سقط على الفور لافظا أنفاسه الأخيرة.



وأضاف "محمد"، أحد شهود العيان على الهجوم لـ"الدستور"، أن أحد المواطنين حمل السلاح الخاص بأمين الشرطة، وتبادل إطلاق النيران مع أحد الإرهابيين.



وأوضح أن حارس الكنيسة حاول دفع المصلين إلى خلف باب الكنيسة وأغلقه عليهم، وأثناء ذلك أطلق الإرهابي النيران عليه ليسقط في الحال.



وأشار إلى أن الإرهابي أطلق النيران على رجل وزوجته وبناته في المحل الخاص بهم، ثم خرج إلى الشارع الغربي، موضحا أنه استمر في إطلاق النيران لدقائق على البيوت والسيارات، حتى أصيب بطلق ناري في رجله فسقط على الأرض، وتم الإمساك به من قبل أحد الأهالي.



يذكر أن هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 9، وإصابة 5 آخرين، ومقتل أحد الإرهابيين.



