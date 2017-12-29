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فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 08:28 م

نشوى مصطفى: «سيلفي مع الموت» أدخلت المنتقبات والملتحين إلى المسرح

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
حسين الجندى
dostor.org/2005936

تستعد لتقديم الموسم الثانى فى 2018 وتتمنى حضور السيسى

انتهت الفنانة نشوى مصطفى من عرض أول مواسم مسرحيتها «سيلفى مع الموت»، التى لاقت إشادات فنية واسعة وحضورًا جماهيريًا كبيرًا، خلال عرضها على خشبة «مسرح ميامى».
وكشفت عن أن «ضيق الوقت» هو سبب اعتذارها عن عدم تقديم المسرحية فى أحد المهرجانات المسرحية بمدينة «أربيل» الكردية فى العراق، مضيفة: «أيام عرض المسرحية على مسرح ميامى محدودة، لذلك لا يصح أن نتركها من أجل الذهاب إلى العراق».
وعن نجاح العرض جماهيريًا، قالت لـ«الدستور» باكية: «أنا حزينة جدًا على انتهاء العرض»، مضيفة أنه سيكون له موسم ثان فى الخطة المسرحية الجديدة الخاصة بالمسرح الكوميدى بقيادة مُديره الفنان أحمد السيد فى ٢٠١٨.
وواصلت: «خشبة المسرح تعطى للفنان إحساسًا بأنها جزء من روحه، وأعتقد أن الونس قد غاب عنى عقب انتهاء العرض، خاصة بعد أن تفاعل معه جمهور عريض، سواءً المهتمين بالحركة المسرحية، أو الجمهور الطبيعى الذى يتابع العروض ويعشق المسرح، لذا سأشتاق لتصفيق الجمهور».
ولفتت إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسرحيين والفنانين العرض، من بينهم سهير المرشدى، وعمرو الكحكى، والشيخ خالد الجندى، والباحث إسلام بحيرى، والإعلامى محمد شردى، وسيدة المسرح سميحة أيوب، والإعلامى مفيد فوزى.
وتابعت: «أتمنى أن يحضر العرض فى موسمه الثانى الفنانة إسعاد يونس والكاتب ياسر أيوب أيضًا»، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحضور. وأشارت إلى أنه لما يقرب من ٢٥ عامًا لم تقف على خشبة المسرح، لذا فور عودتها شعرت بالرعب الشديد ودعت الله أن يجنبها فشل تلك التجربة، خاصة أن العرض من تأليفها، مضيفة: «استجاب الله لى، وهو ما ظهر فى ردود الأفعال الإيجابية، ليس من المصريين فقط، بل من الجاليات العربية، الذين وقفوا عقب انتهاء العرض مرددين (تحيا مصر)». وتابعت: «لأول مرة يحضر العروض المسرحية عدد من المنتقبات والملتحين، رغم أن العرض فلسفى اجتماعى وليس دينيًا». وعن تعاونها مع مدير المسرح الكوميدى أحمد السيد، قالت: «أوجه الشكر له، فهو الوحيد الذى تحمس للعرض عندما قرأه فى البداية، خاصة أن العرض كان يحتاج فنانًا وليس مدير مسرح بشكل إدارى، وهو ما توافر فى (السيد) باعتباره خريج دراما ونقد». وأشارت إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة، لكتابة نص مسرحى آخر، على مدى شهور، وليس كما أخذ عرض «سيلفى مع الموت» ٣ سنوات، مؤكدة أنها ستمثله أيضًا.

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