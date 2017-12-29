القاهرة : الجمعة 29 ديسمبر 2017
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فن
الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:15 ص

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل
حسين الجندي
dostor.org/2005241

احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي، على خشبة مسرح الهرم، أثناء عرض مسرحية "أهلا رمضان" بحضور النجم محمد رمضان الذي هنأ الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، كما هنأه زكي بنجاح المسرحية التي تعرض للموسم الثالث بنجاح كبير.
وكان من بين الحضور الفنان عماد زيادة منتج "أهلا رمضان"، الذي أكد أن الفنان أشرف زكي من الشخصيات التي تحاول الارتقاء بمستوى الفن والفنانين، كما هنأه أيضًا بعيد ميلاده.
مسرحية "أهلا رمضان"، من بطولة محمد رمضان وروجينا وأحمد صيام وشيماء سيف وهنا الزاهد، ومن تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

بالصور.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها فى كواليس مسرحية «أهلا رمضان»

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