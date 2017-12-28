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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:07 ص

استطلاع: «أوباما» يتصدر قائمة الرجال الأكثر تقديرًا يليه «ترامب»

أوباما وترامب
أوباما وترامب
وكالات
dostor.org/2004315

تفوّق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على خلفه دونالد ترامب، بتصدّره قائمة الرجال الأكثر تقديرا لدى الأميركيين للعام 2017، بينما حصدت المرشحة السابقة الى البيت الأبيض هيلاري كلينتون لقب المرأة الأكثر تقديرا، بحسب استطلاع لمعهد غالوب نشر أمس الأربعاء.

وأظهر الاستطلاع ان أوباما هو الرجل الأكثر تقديرا لدى 17% من الأميركيين يليه ترامب بفارق ثلاث نقاط 14%، ليكرّس بذلك الرئيس السابق احتكاره هذا اللقب منذ 2008 بدون انقطاع.

وحلّ في المرتبة الثالثة البابا فرنسيس الذي قال 3% من الأميركيين أنهم يعتبرونه الرجل الأكثر تقديرا بالنسبة إليهم، ليتصدر بذلك الحبر الأعظم قائمة الشخصيات الأجنبية التي ورد ذكرها في الاستطلاع.

أما المرشحة الديمقراطية السابقة الى الانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون فحازت في الاستطلاع على 9% من الأصوات، لتنال بذلك لقب المرأة التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لدى الأميركيين، للسنة الـ16 على التوالي والـ22 بصورة إجمالية.

ومع نسبة الإعجاب التي حصلت عليها وزيرة الخارجية السابقة هذا العام هي الأدنى لها على الإطلاق منذ 2002، الا انها كانت أكثر من تلك التي حصلت عليها ميشيل أوباما 7% التي حلت في المرتبة الثانية تليها مقدمة البرامج أوبرا وينفري 4%.

ويجري معهد غالوب سنويا منذ سبعة عقود هذا الاستطلاع على عينة من الأميركيين الذين يسألهم عن الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لديهم في اي مكان من العالم سواء في الولايات المتحدة او خارجها ولكن بشرط ان تكون هذه الشخصية على قيد الحياة.

وأجري الاستطلاع على عينة من 1049 شخصا بالغا يعيشون في الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه اربع نقاط مئوية.

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