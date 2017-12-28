«مكرم» تبحث نقل جثمان المصري المتوفى في الأردن ودفنه بمصر

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الحزن والأسى رحيل المواطن المصري "علي السيد محمد ‏مرسي، "حيث توفي اليوم بالمستشفى، متأثرا بإصابته، عقب تعرضه للاعتداء من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف علي مبلغ مالي، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ وفقدان للوعي.



وتواصلت وزيرة الهجرة منذ قليل مع أسرة الفقيد للتأكيد على الوقوف بجانبهم في هذه الظروف على مختلف الأصعدة، واستمعت مكرم لمطالبهم المتمثلة في نقل جثمان المتوفي لدفنه بمصر، ويرافقه خمسة أشخاص من ذويه، فضلا عن المساعدة في إنهاء موقف الابن الأكبر من التجنيد ونقل إخوته للمدارس بمصر، وأكدت وزيرة الهجرة وقوفها بجانبهم وتقديم كافة المساعدات، وأبلغت الابن استعداها لاستقباله بمكتبها.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لن تتوانى في الحصول على كافة حقوق المتوفي القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينل الجاني عقابه.



وكان وزير العمل الأردني علي الغزاوي قد قام بزيارة للمواطن المصري أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.



وقال في اتصال هاتفي مع وزارة الهجرة أن وزارته تواصل مع كافة الجهات المسئولة لتطبيق القانون على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن المصري.



وأكد أن وزارة العمل الأردني تعرب عن الاحترام والتقدير للأشقاء المصريين المقيمين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية، والعلاقات الأخوية التي يرتبط بها الشعبين الأردني والمصري، وأن هذه الحادثة التي تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الأردنيين على مختلف المستويات، وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كانت مكرم قد تواصلت خلال الأيام الماضية وفور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع السفارة المصرية بالأردن، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السلطات الأردنية، وعلمت أيضا بزيارة وفد من السفارة للمواطن بالمستشفي وانه تم إلقاء القبض على الجناة واتهامهم وقتها بالشروع في القتل.



كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصري والفريق المعالج للحالة ‏للاطمئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبناءها في مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم.‏



وفور تواصلها مع وزير العمل الأردني، وبعلمه بالقضية تواصل بدوره مع رئيس مجلس الوزراء الأردني والذي أصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصري.