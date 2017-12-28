القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
مصر
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:06 ص

«مكرم» تبحث نقل جثمان المصري المتوفى في الأردن ودفنه بمصر

نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الدولة
وفاء علي
dostor.org/2004314

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الحزن والأسى رحيل المواطن المصري "علي السيد محمد ‏مرسي، "حيث توفي اليوم بالمستشفى، متأثرا بإصابته، عقب تعرضه للاعتداء من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف علي مبلغ مالي، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ وفقدان للوعي.

وتواصلت وزيرة الهجرة منذ قليل مع أسرة الفقيد للتأكيد على الوقوف بجانبهم في هذه الظروف على مختلف الأصعدة، واستمعت مكرم لمطالبهم المتمثلة في نقل جثمان المتوفي لدفنه بمصر، ويرافقه خمسة أشخاص من ذويه، فضلا عن المساعدة في إنهاء موقف الابن الأكبر من التجنيد ونقل إخوته للمدارس بمصر، وأكدت وزيرة الهجرة وقوفها بجانبهم وتقديم كافة المساعدات، وأبلغت الابن استعداها لاستقباله بمكتبها.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لن تتوانى في الحصول على كافة حقوق المتوفي القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينل الجاني عقابه.

وكان وزير العمل الأردني علي الغزاوي قد قام بزيارة للمواطن المصري أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

وقال في اتصال هاتفي مع وزارة الهجرة أن وزارته تواصل مع كافة الجهات المسئولة لتطبيق القانون على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن المصري.

وأكد أن وزارة العمل الأردني تعرب عن الاحترام والتقدير للأشقاء المصريين المقيمين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية، والعلاقات الأخوية التي يرتبط بها الشعبين الأردني والمصري، وأن هذه الحادثة التي تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الأردنيين على مختلف المستويات، وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كانت مكرم قد تواصلت خلال الأيام الماضية وفور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع السفارة المصرية بالأردن، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السلطات الأردنية، وعلمت أيضا بزيارة وفد من السفارة للمواطن بالمستشفي وانه تم إلقاء القبض على الجناة واتهامهم وقتها بالشروع في القتل.

كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصري والفريق المعالج للحالة ‏للاطمئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبناءها في مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم.‏

وفور تواصلها مع وزير العمل الأردني، وبعلمه بالقضية تواصل بدوره مع رئيس مجلس الوزراء الأردني والذي أصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصري.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب

منذ يوم

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

منذ يومين

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر

منذ 3 أيام

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة

منذ 4 أيام

وزير الكهرباء: القضاء على سرقات التيار باستخدام العدادات الذكية

منذ 8 شهر

«الخارجية»: تصريحات مفوّض حقوق الإنسان "غير متزنة"

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى و21 آخرين فى «التخابر مع حماس»

شاهد.. «نجمة يسوع» أغنية جديدة لـ«كارول سماحة» و«أليساندرو سافينا»

مليشيات الحوثي الإيرانية تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 13.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

ألبومات الصور

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 ملايين جنيه» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

نجم الساعة

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

منوعات

فيديوجراف.. «إسقاط البدري ومحاصرة تامر حسني» أبرز 5 أخبار اليوم

حبر سري داخل المكتبات المصرية: «يختفي بالنار» (فيديو)

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

المثقف

الحقائق الخالدة غير مرئية فى «مدبرة المنزل والأستاذ»

ولاد الكار

أبو السعود محمد يكشف حقيقة إلغاء حجز شقق مدينتى للصحفيين

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: احذر النقاشات غير المجدية

الصحة

4 نصائح لتحسين حياتك الجنسية فى العام الجديد

الدستور على فيسبوك
ads