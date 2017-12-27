ثروات أغنى 500 شخص في العالم تزداد تريليون دولار خلال 2017

ارتفعت ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال عام 2017 بمقدار إجمالي تريليون دولار أمريكي، وهو ما يرجع إلى الصعود الضخم لقيمة أسواق البورصة العالمية.



وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن ثروات أغنى 500 شخص شهدت ارتفاع قيمة ثرواتهم بـ23% حتى هذا الوقت من العام الجاري، ليصبح إجمالي ثرواتهم مجتمعة 5.3 مليار دولار.



وأضافت الصحيفة أن أثرى 5 شخصيات في العالم على الترتيب، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ورجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت، وأمانيسيو أورتيجا مالك شركة الملابس زارا، ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، يمتلكون مجتمعين أصول قدرها 425 مليار دولار، وهو ما يعادل سدس إجمالي الناتج القومي لبريطانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة الكبيرة في ثروات أغنى أغنياء العالم تأتي مع انحدار أو ثبات ثروات الناس الأفقر في جميع أنحاء الأرض.



وقالت الصحيفة إن الفجوة بين الأغنياء جدا وباقي الناس توسعت إلى مدى هو الأكبر في قرن، مشيرة إلى أن مستشاري الأثرياء يحذرونهم من "هجوم مرتد" من قبل الأغلبية المضغوطة.



وذكرت الصحيفة أن زيادة ثروات أغنى أغنياء العالم أدت إلى انبثاق 2.3 مليون مليونير جديدين خلال 2017، ليصلوا إلى 36 مليون مليونير.