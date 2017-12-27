القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
الكابتن
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:18 م

«صحوة رمضان».. ماذا ينتظر صبحي في «البريميرليج»؟

صبحي
صبحي
سعيد على
dostor.org/2004105

أخيرًا، نجح رمضان صبحى فى تقديم أوراق اعتماده مع فريقه ستوك سيتى، بعد تسجيله للجولة الثانية على التوالى، أمس الأول، هدف التعادل لفريقه أمام هيدرسفيلد، فى إطار منافسات الجولة الـ٢٠ من عمر «البريميرليج».

وسجل «رمضان» أول أهدافه فى «البريميرليج»، خلال الجولة قبل الماضية، أمام وست بروميتش، الذى يلعب له مدافع المنتخب المصرى أحمد حجازى.

ويقدم رمضان فى الآونة الأخيرة أداءً لافتًا جذب الصحف الغربية، بعدما صار أصغر لاعب يسجل فى تاريخ ستوك سيتى، كما أن هدف التعادل الذى سجله فى مباراة هيدرسفيلد كان من أول تسديدة له فى المباراة.
وصارت مشاركة رمضان دائمة سواء فى التشكيل الأساسى أو الدخول كبديل، وستزداد الفرصة بعد التألق وتسجيل الأهداف من جهة، وتعرض شاكيرى للإصابة من جهة أخرى.

الفرصة مواتية لـ«رمضان» لإثبات نفسه والاستمرار فى التألق، وحجز مقعد فى التشكيلة الأساسية لفريقه، لكن عليه التركيز على جوانب القصور التى عانى منها الفترات الماضية، وأولها ضعف محاولاته على المرمى، فمن النواقص الواضحة فيه غياب التأثير المباشر له على مرمى الخصوم، وقلة تسديداته على المرمى بشكل كبير مقارنة بباقى زملائه فى مركز الجناح وصناعة اللعب، وهذا يتطلب منه جرأة أكثر على المرمى وعدم التخوف من التسديدات الخاطئة.

ولسوء حظ صبحى، سيلتقى فريقه فى الجولة المقبلة بـ«تشيلسى» فى ملعب الأخير، بعد غدٍ السبت، لكن ربما تختلف الأمور وتكون فرصة حقيقية للظهور فى لندن وأمام أفضل أنديتها بصورة تُعيد تقديمه إلى الإنجليز بشكل مغاير عما كانت عليه البداية.

أمام تشيلسى سيكون الجهد الدفاعى والأدوار فى الثلث الأخير، المهمة الأبرز له، وسيكون مطالبًا بتوقف ظهير «البلوز» المتقدم النيجيرى فيكتور موسيس الذى يقدم أداءً رائعًا مع فريقه فى الآونة الأخيرة، ويشكل فى الجبهة اليمنى خطورة كبيرة عندما يتعاون مع إدين هازارد، وهذا سيتطلب من صبحى جُهدًا مضاعفًا، لكن المقابل والنتيجة ستكون إشادات بالغة وربما تكون شهادة ميلاد حقيقية لـ«رمضونا» إذا ما كان فى يومه.

بعد جولة تشيلسى لدى رمضان فرصتان ثمينتان للتسجيل، والسير بخطى ثابتة عندما يواجه نيوكاسل بعد أسبوع فى بطولة الدورى الإنجليزى، وبعدها أمام أحد أندية الدرجة الثانية فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزية، وفى كلتا المباراتين ستتاح فرص التسجيل والتألق عندما يلعب الفريق على أرضه أمام فرق أقل أو مقاربة له فى المستوى كما يحدث بشكل دائم.

فى الموسم الماضى لم يظهر رمضان بصورة جيدة، وفى هذا الموسم مع بداية الدورى لم يكن لاعبًا أساسيًا، لكنه بدأ مع الوقت الدخول كبديل فى الجزء الأخير، ثم حصل على فرصة فى الكأس، حتى وصل الأمر للمشاركة أساسيًا فى بطولة الدورى أكثر من مرة، وسجل هدفين متتاليين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين

منذ 3 أيام

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

منذ 3 أيام

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 8 شهر

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

منذ 8 شهر

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول

منذ 8 شهر

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

الآن

«صحوة رمضان».. ماذا ينتظر صبحي في «البريميرليج»؟

الملك سلمان ورئيس وزراء تركيا يناقشان التحرك الإسلامي لحماية القدس

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

صلاح يتصدر استفتاء «كاف» لأفضل لاعب في إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 مليون جنية» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

بالصور.. الجمهور يُحاصر تامر حسني في مطار الأردن

نجم الساعة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

منوعات

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

ثروات أغنى 500 شخص في العالم تزداد تريليون دولار خلال 2017

بينهم ابنة رئيس.. ثلاثة شخصيات فشل «بن لادن» في اغتيالها

المثقف

المذكرات السياسية لـ«ملك العود» «2-2».. فريد الأطرش في البلاط الملكي

ولاد الكار

اللجنة القومية للاحتفال بذكرى مئوية ميلاد «ناصر» تكشف تفاصيل الفعاليات

مباريات
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ بالصورة.. «الغندور» يوجه رسالة غاضبة لمرتضى منصور

محمد الراعي

​ هل يجرؤ الوزير على حل مجلسي أبوريدة ومرتضى؟

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: أرباح غير متوقعة

الصحة

خبراء تغذية: «ريجيم المياه» أخطر حمية على الإطلاق

الدستور على فيسبوك
ads