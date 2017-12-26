«التضامن»: سيدة بلا مأوى ترفض الإقامة في دار رعاية

وجهَّت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالتوجه إلى شارع السودان في حي المهندسين، حيث توجد سيدة بلا مأوى تقيم في الشارع أمام إحدى العمارات، استجابة لما تمَّ تداوله على السوشيال ميديا.



وتوجَّه فريق التدخل السريع إلى العنوان المذكور وعثر بالفعل على السيدة والتي تبيَّن أنَّ اسمها «جمالات محمد»، وتبلغ من العمر 45 عامًا وليس معها أي أوراق ثبوتية.



وأفادت السيدة بأنَّها موجودة في هذا المكان منذ أكثر من عام وأنَّها لم يسبق لها الزواج، وحاول أعضاء الفريق إقناعها بالتوجه معهم إلى إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة لتتلقى هناك أوجه الرعاية التي تحتاج إليها، إلا أنَّها رفضت بشدة أي محاولات لإقناعها سواء من جانب أعضاء الفريق أو أهالي المنطقة.