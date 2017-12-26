القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:36 م

لميس الحديدي أمام النيابة: بلطجية «ضربوني وسرقوني» أثناء تغطية «انفجار البطرسية»

لميس الحديدي
لميس الحديدي
نجلاء رفاعي
dostor.org/2002953

استمعت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبوالمعالي، لأقوال الإعلامية لميس الحديدي في بلاغها بالاعتداء عليها أمام الكنيسة البطرسية.

واستمعت النيابة لأقوال لـ«الحديدي» خلال 25 دقيقة، أكدت خلالها أنَّ «مجموعة من البلطجية» اعتدوا عليها بالضرب المبرّح لدى وجودها أمام كنيسة البطرسية منذ عام تقريبًا لتغطية الانفجار الذي تعرَّضت له الكنيسة.

وأضافت أنَّها تمتلك فيديوهات تظهر هويّة المتهمين في أثناء الاعتداء عليها، مشيرة إلى أنَّ بعض المصورين الصحفيين وثقوا الواقعة.

واعتذرت لميس الحديدي عن عدم تلبيتها طلبين للنيابة بحضورها سابقًا، مشيرة إلى أنَّها لم تتسلم الطلب الأول وفي أثناء وصول الطلب الثاني كانت خارج البلاد في رحلة عمل.

وقالت «الحديدي» في التحقيقات، إنَّ «البلطجية» سرقوا هواتفها المحمولة.

كان قسم شرطة الوايلي، تلقى بلاغًا من لميس الحديدي يفيد باعتداء أشخاص عليها بالضرب المبرّح وإحداث إصابة بها أمام الكنيسة البطرسية، في أثناء تغطيتها الانفجار الذي وقع في أواخر عام 2016 أمام الكنيسة البطرسية.

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