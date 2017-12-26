تأجيل وقفة معارضي قرارات القيد بـ«المحامين» إلى الأحد

أرجأ المحامون المعارضون لقرارات القيد بنقابة المحامين، وقفتهم الاحتجاجية المطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإداري حول بطلان هذه القرارات من يوم الخميس المقبل إلى الأحد.



وقال أسامة الششتاوي، المحامي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متضرري شروط قيد المحامين، إنَّه كان تمَّ الاتفاق على النزول لنقابة المحامين يوم الخميس المقبل لتنفيذ الحكم إلا أن نقيب المحامين ومجلسه اتخذ قرارًا بنقل إدارات التحصيل والاشتراكات إلى نادي المحامين النهري بالمعادي.



وأشار «الششتاوي» إلى أنَّ النقيب نفَّذ القرار بالفعل، وتمَّ عرض الأمر اليوم على مدير إدارة التنفيذ بمحكمة القضاء الإداري بشأن ذلك، وأرجأ الموعد إلى الأحد الموافق٣١ /١٢ لتمام التنفيذ بعد الاتصال بالجهات الأمنية التي وافقت على التنفيذ، داعيًا المحامين للاحتشاد يوم الأحد لتنفيذ الحكم القضائي وإلغاء شروط النقابة.