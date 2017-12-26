القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:44 م

تشديدات أمنية بمحيط مستشفى شبين الكوم لتسليم جثث الإرهابيين المعدومين

مدير أمن المنوفية
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2002934

دفعت مديرية أمن المنوفية مساء اليوم بتعزيزات أمنية حول مبنى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتسليم جثث ١١ إرهابيا أعدموا اليوم، لتورطهم في الهجوم على كمين الصفا في أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، إنه تم الدفع بالتعزيزات من قوات الأمن والمباحث والأمن المركزي بمحيط المستشفى تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل أهالي المتهمين الذين تم إعدامهم.

ومن المقرر تسليم ١١ جثمانا من المحكوم عليهم بالإعدام إلى ذويهم من مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد انتهاء كافة الإجراءات.

كانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام، فجر اليوم في 15 متهمًا بقضية الهجوم على كمين الصفا الذي وقع في أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين من بينهم أربعة من محافظة البحيرة و11 من محافظة المنوفية.

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