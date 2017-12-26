القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
10:08 ص

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» في قضية «الكليب الفاضح»
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 01:44 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

ليفربول وسوانزى
ليفربول وسوانزى
dostor.org/2002577

يقدم "الدستور" بثا مباشرا لمباراة ليفربول- الذى يلعب ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح- وسوانزى ضمن فعاليات الأسبوع العشرين من الدورى الإنجليزي.

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