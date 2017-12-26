القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 07:41 ص

وثيقة سرية: قيمة «بيتكوين» الحقيقية صفر دولار

وثيقة سرية: قيمة
عبير سليم
dostor.org/2002204

أظهرت وثيقة سرية صادرة عن مصرف «مورغان ستانلي»، أن تقدير وحدة البحوث والتحليل لديه، أوضح أن القيمة الحقيقية لعملة «بيتكوين» الإلكترونية المشفرة ربما تكون صفرا.

وبحسب شبكة «سبوتنيك» الروسية فقد خلصت الوثيقة البحثية التي بعث بها المحلل المالي لدى «مورغان ستانلي» جيمس فوسيت، وفريقه إلى بعض العملاء قبل أيام قليلة، إلى أن القيمة الحقيقية لعملة «بيتكوين» الافتراضية ربما تكون (0 دولار)، رغم أن بيتكوين تتداول فوق مستويات الـ14 ألف دولار، وقت وصول المذكرة البحثية المشار إليها إلى العملاء.

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