القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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03:30 م

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03:28 م

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12:46 م

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حوادث
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 07:04 ص

اليوم.. الحكم فى طعن 34 متهمًا بـ«أحداث حريق تجارة الأزهر»

اليوم.. الحكم فى
مصطفى مسلم
dostor.org/2002128

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الطعن المقدم من 34 طالبا بجامعة الأزهر علي حكم الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث حريق كلية تجارة جامعة الأزهر»، والتي وقعت في ديسمبر 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أبريل 2015 ببراءة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، و12 آخرين بينهم 3 فتيات، والحبس من سنة إلى 7 سنوات لـ 63 متهمًا، لاتهامهم بأحداث الشغب التي شهدها محيط جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

وجاءت أحكام الإدانة التي صدرت من محكمة جنايات القاهرة كالآتي: السجن المشدد 7 سنوات لـ27 متهمًا، ووضعهم لمدة 5 سنوات مراقبة، وعاقبت 23 متهمًا آخرين بالسجن 5 سنوات مشدد ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات مشدد، ووضعهم تحت المراقبة لمدة سنة، وعاقبت المحكمة 10 فتيات بالسجن لمدة عام ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر يوم 28 من ديسمبر 2013 ارتكاب جرائم التجمهر بغرض الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وتعطيل مصالح المواطنين، والإخلال العمدي بالأمن العام، وإلقاء زجاجات المولوتوف علي مبنى كلية التجارة مما تسبب في نشوب الحريق، والاعتداء على الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت.

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