الإعلاميون الأفارقة يحتفلون بالكريسماس على إذاعة البرنامج الأوروبي

احتفل اليوم، الإعلاميون الأفارقة المشاركين بالدورة التدريبية الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى للإعلام بأعياد الكريسماس بمناسبة عيد الميلاد المجيد على الهواء مباشرة ببرنامج "استعراض الصباح" على موجات إذاعة البرنامج الأوروبي، بصحبة المذيعة دينا عبدالمجيد والمذيعة منى فريد في حلقة خاصة عن احتفالات الكريسماس بالدول الإفريقية المختلفة.

وتحدث الأفارقة خلال اللقاء عن مظاهر الاحتفال المختلفة بالكريسماس والطقوس التي يقومون بها في بلادهم؛ حيث يعزفون الموسيقى ويحضرون القداس وتزيين شجر الكريسماس وتوزيع بابا نويل للهدايا على الأطفال وتجمع العائلة حول مائدة واحدة في احتفال عائلي يجمع كل أفراد الأسرة كنوع من أنواع الترابط الأسري والألفة.

وأوضح الأفارقة أن احتفالاتهم في بلادهم أقرب لاحتفالات أقباط مصر بأعياد الميلاد المجيد، مهنئين شعب مصر العظيم بالعام الجديد.