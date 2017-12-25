أبراج ملهاش حظ فى الزواج.. تعرّف عليهم

ليس الجمال هو الفارق الأساسى فى أن يجعل المرأة المتزوجة مرغوبة دائما، أو يجعل غير المتزوجة محببة للرجال، إنما الأمر وحده يتوقف على النصيب والحظ، وما كتبه الله للإنسان.



ويحاول علم الأبراج والفلك قدر استطاعته الوصول من خلال العلم الحديث إلى الفتيات اللواتى لا حظ لديهن فى الزواج.



برج الأسد



ليس له حظا فى الزواج ويرجع ذلك إلى تمتع امرأة هذا البرج بالقوة والاستقلالية التى تطغى على أى زوج فى هذا العالم.



ويمثل ذلك البرج شعلة من الجبروت إلى الحد المبالغ فيه الذى يجعل كل أنثى تمتلك صفات هذا البرج ليست قادرة على تحمل رجل فى حياتها، وهذا يخلق العديد من المشاكل التى تنتهى بفشل الزواج.



برج القوس



وتتمتع امرأة هذا البرج بالتحرر الذى يجعل العديد من الأزواج فى المجتمع المصرى لا يطيقون ذلك، ويبدأ معها سلسلة من المشاكل المتتالية بسبب الطابع الذاتى الذى يغلب على هذا البرج فى عشقه للاستمتاع بجمال الحياة عن طريق الخروج والسفر، وهذا ما لا يتفق مع أزواج هذه الأيام.



برج الميزان



وتهدف امرأة هذا البرج دائما إلى المال والجمال، بغض النظر عن الزواج وتربية الأولاد، فتترك كل شىء ورائها لتندمج فى عالمها الخاص، ولتتزوج ممن يقابلها وتعجب به لتكتشف بعد ذلك ارتباطها بالعمل لتبدأ مشاكلها، وتتكرر حتى إن تزوجت مرة أخرى.