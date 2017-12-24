بعد إقالته.. ماذا قدم عماد النحاس مع الرجاء؟

أعلن مجلس إدارة نادي الرجاء، برئاسة سعد أبوصندوق، عن إقالة عماد النحاس المدير الفني للفريق من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال فترة توليه الفريق.



ويعد النحاس، هو ثاني ضحايا الرجاء هذا الموسم، بعد إقالة خالد القماش عقب 3 جولات فقط من بداية المسابقة، حيث كان قد خسر المباريات الثلاث أمام المقاولون العرب والأسيوطي والإنتاج الحربي.



وقاد عماد النحاس فريق الرجاء في 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط كانت أمام بتروجت، وتعرض للخسارة في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات ليحصد 8 نقاط مع الفريق الذي قبع في مؤخرة الجدول.



أحرز لاعبو الرجاء في ولاية النحاس 8 أهداف، وسكنت شباك الفريق 17 هدفًا.



أكبر هزيمة تعرض لها الرجاء كانت أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.