القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:28 م

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

كابوريا ومؤيد العجان
كابوريا ومؤيد العجان والشبلي ومحمد الشامي وعبدالله جمعه
محمد عبد المنعم
dostor.org/2000825

بعد الإعلان عن رحيل الثنائي أحمد موسى كابوريا ويوسف أوباما، عن الزمالك لصالح فريق الاتحاد السكندري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، يستعد 5 نجوم غيرهما لحزم حقائبه للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية المرتقبة في يناير المقبل.

وعلم "الدستور" من مصادره داخل الزمالك أن هناك اللاعبين الخمسة الذين سيحقون بالثنائي كابوريا وأوباما، يأتي على رأسهم حاوي الفريق أيمن حفني بعدما استقر المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأبيض على رحيله بسبب إصاباته العديدة وضعف لياقته البدنية، وعدم التزامه بتنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل استعادة فورمة المباريات.

والمفارقة أن الحاوي البديل "محمد رمضان" هو الآخر تم الاستقرار على رحيله في يناير المقبل بعدما فشل في إثبات جدارته وأحقيته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية ومنذ تم التعاقد معه في الصيف الماضي، قادما من بتروجت.

وينضم للثنائي السابق، نجم الفريق محمد إبراهيم، في ظل حالة عدم القبول من قبل رئيس النادي له، فضلا عن تراجع أدائه والأنانية الشديدة التي تغلب على طريقة لعبه، مما جعل الإدارة بالاشتراك مع المدير الفني، يستقران على الاستغناء عن اللاعب، سواء بالبيع أو الإعارة، إلى أن يستعيد مستواه الذي كان عليه قبل الإصابة في مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يختلف نيبوشا مع الإدارة في حتمية الاستغناء عن الثنائي خالد قمر، وعلاء الشبلي، بسبب عدم الاقتناع باستمرار اللاعبين، حيث لم يقدما أي شيء يذكر للفريق هذا الموسم.

وأخيرا وليس آخرا استقر الجهاز الفني على الاستغناء عن خدمات اللاعب أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الفريق الذي كان مقيدا على قائمة الانتظار، حيث لم يستفد الفريق من جهوده، وبالتالي تقرر الاستغناء عنه خلال الميركاتو الشتوي المزمع انطلاقه، خلال أسبوع من الآن.

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