القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:15 م
دكتورابراهيم مجدي حسين
دكتورابراهيم مجدي حسين

نرجسية وزير ناجح

dostor.org/2000810




يعتز الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة والسكان، بنفسه جدًا، ويعرف أنه قوى وجراح عالمى ماهر محترف، أعصابه من حديد، فحسب دراسة نشرت فى المجلة الطبية الأمريكية عام ٢٠٠٥ عن أبرز ملامح شخصية «الجراحين»، فإنهم يمتلكون صفات نفسية وشخصية يتميزون بها عن بقية التخصصات.
من أبرز الصفات التى يتميز بها هؤلاء الجراحون، وعلى رأسهم «عمادالدين»، الصرامة التى يعتقد البعض أحيانًا أنها «قسوة»، إلى جانب الدقة والنشاط الشديد والتحدى وسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن التخلص من صراعاتهم ومشاكلهم سريعًا قبل الدخول إلى غرفة العمليات.
تشعر بأنهم محاربون يستعدون لمعركة لا مجال فيها للتهاون أو المرح، يفرحون فقط بعد انتهاء المعركة، وهو الشعور والحالة التى تستمر معهم فى حياتهم بعض الأحيان، تجد صوتهم عاليًا دائمًا، وحركتهم سريعة للغاية، ولا يقبلون بأى عقبات تقف أمام طريقهم، فيتخلصون منها كما يستخدمون المشرط فى غرفة العمليات.
يتميز هؤلاء، ومنهم «عمادالدين» بما يعرف بـ«النرجسية الإيجابية»، وهى حالة- كما تذكر العديد من مراجع علم النفس الاجتماعى والوظيفى- يتصف فيها الشخص بـ«الثقة بالنفس، وحب السلطة، والالتزام الصارم بالقوانين، والقدرة الشديدة على الإقناع، وعدم الندم فى أى قرار، والانتصار فى أغلب المعارك، وعدم المبالاة بالنقد».
شخصية وزير الصحة ينطبق عليها نسبة كبيرة من هذه الصفات، فهو يمتلك شخصية ترتاح إلى السلطة، لذا تجده تدرج وظيفيًا من وكيل كلية طب إلى عميد إلى وزير، ولا أحد يعلم هل سيتوقف عند هذا المنصب أم له طموحات أخرى.

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