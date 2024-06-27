بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية يزور إيبارشية باريس اللاتينية

زار مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رئيس أساقفة إيبارشية باريس اللاتينية، وذلك في مقر مطرانيته في العاصمة الفرنسية بمدينة باريس.

خلال اللقاء، رحّب أغناطيوس في زيارته إلى الرعايا والإرساليات السريانية الكاثوليكية في فرنسا، مثمّنًا الرعاية الأبوية المتميّزة التي بها يرعى غبطتُه أبناءَ الكنيسة السريانية في كلّ مكان، لا سيّما أولئك المنتشرين في فرنسا، معبّرًا عن اعتزازه بهم وبتمسّكهم بإيمانهم وتقليدهم السرياني، مثنيًا على الدور الريادي لغبطته في الدفاع عن قضايا المسيحيين في الشرق، وداعيًا له بالصحّة والعافية والعمر المديد.

وأعرب البطريرك عن سروره بالزيارة في اليوم الأخير من زيارته الأبوية الماراثونية التي شملت الرعايا والإرساليات السريانية العشر المنتشرة في كلّ أنحاء فرنسا، مثمّنًا الاعتناء الأبوي الذي يوليه سيادته وإخوته رؤساء الأساقفة والأساقفة في الإيبارشيات اللاتينية في فرنسا تجاه المؤمنين الكاثوليك الشرقيين الوافدين إلى فرنسا، من تقديم الدعم الروحي والرعوي وتوفير الكنائس لتأمين الخدمة رغم كلّ التحدّيات.

وتحدّث عن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها وسط الأزمات والصعوبات والتحدّيات، وما تقدّمه الكنيسة لمساندة المؤمنين في مجابهة هذه الأوضاع الصعبة.

وتناول شئونًا كنسية تتعلّق بالكنيسة الجامعة، لا سيّما انعقاد الدورة الثانية من الجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني حول السينودسية في الفاتيكان خلال شهر تشرين الأول المقبل، خاصّةً وأنّ غبطته عضو في اللجنة التحضيرية لهذا السينودس ممثّلًا عن الكنائس الكاثوليكية الشرقية.

وأهدى لرئيس أساقفة الكنيسة اللاتينية لوحة تتضمّن الصلاة الربّانية والسلام الملائكي باللغة السريانية، عربون محبّة وشكر وتقدير، كما قدّم إلى ميدالية كاتدرائية سيّدة باريس وكتابًا من إصدارات إيبارشيته، تخليدًا لهذه الزيارة.