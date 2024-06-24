بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

تواصل نيابة الشيخ زايد، التحقيق في واقعة تعدي لاعب النادي الأهلي إمام عاشور على فرد أمن، بعد إدعاء زوجته تعرضها للتحرش من قبل أحد رواد السينما داخل المول ورفض أفراد الأمن التصدي له.

وقال المحام على فايز، دفاع فرد الأمن المجني عليه، إنه سيطالب إمام عاشور، بتعويض مؤقت قدره 5 ملايين جنيه، عما تعرض له موكله من ضرر مادي ومعنوي سواء التعدي عليه بالضرب أو سبه بألفاظ بذيئة موضحًا أن موكله لم يكن متواجدًا أثناء التعرض لزوجة إمام عاشور، ولم يتلقِ أي بلاغ حول الواقعة.

وخلال التحقيقات، قالت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، إنها تعرضت للتحرش خلال تواجدها في السينما بر برفقة صديقاتها وأقاربها، وحاولت الاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها، إلا أنه لم يستجب فقامت بالاتصال بزوجها.