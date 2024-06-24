الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حال انسحاب الزمالك.. حقيقة عدم ذهاب لاعبى الأهلى للقمة 128

الاهلى
الاهلى

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة حقيقة ما تردد بشأن عدم ذهاب فريق الأهلي لاستاد القاهرة، للمشاركة في القمة 128 حال تلقى الجبلاية خطابا رسميا بشأن انسحاب الزمالك من المباراة.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة القمة غدًا فى لقاء الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فى حين تمسك مسؤولو الزمالك بقرار عدم خوض المباراة، موضحًا أن اللوائح تجبر الأهلى على الذهاب لاستاد القاهرة من أجل الحصول على نقاط المباراة حتى فى حال تأكد عدم حضور الزمالك.

وشدد المصدر على أن لائحة المسابقات تؤكد ضرورة حضور الفريق إلى استاد القاهرة، وإجراء عملية الإحماء والنزول على أرض الملعب فى حضور طاقم التحكيم والانتظار 15 دقيقة، ثم إعلان حكم المباراة فوز الفريق الحاضر واعتبار الفريق الغائب منسحب.

وسبق أن احتسب حكم المباراة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة بعد انسحاب الزمالك وتم تطبيق اللائحة بشكل سليم.

وقال مصدر داخل الزمالك إن الإدارة قررت عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف المصدر: "الزمالك لن يلعب مباراة القمة لعدم تحقيق مطالبه حتى الآن"، وواصل: "المجلس لن يتقدم باستقالته وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا أن بيان مجلس الزمالك سيكون بعدم خوض مباراة القمة".

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