خطة تدريب التنمية المحلية

الأسبوع الأربعون والأخير لخطة تدريب السنة المالية الجارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ التى يقيمها «مركز التنمية المحلية للتدريب» بسقارة، انطلق أمس الأحد. ومن بيان أصدرته وزارة التنمية المحلية، عرفنا أن الخطة التدريبية قامت بتلبية معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، ونجحت فى تحقيق أهدافها، التى تتضمن تطوير الأداء الوظيفى وزيادة القدرات، وبناء صف ثانٍ من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات المختلفة، وتقوية علاقتها بالمركز.

يتضمن هذا الأسبوع خمس دورات تدريبية، اثنتان منها يجرى تنفيذهما لأول مرة عن «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية»، و«تنمية مهارات القيادات فى مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية». أما الثلاث دورات الأخرى، فتتناول «الخريطة الاستثمارية لمصر»، و«إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط»، و«المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة».

تم إنشاء مركز سقارة، سنة ١٩٩٠، لتوفير إطار مؤسسى، يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية، لرفع مهارات العاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وتطوير الممارسات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية الوعى بمتطلبات التنمية على كل المستويات، و... و... ومنذ منتصف ٢٠١٤، يحرص المركز على المساهمة فى تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة، بكل أبعادها ومؤشراتها، سواء بالتركيز على التوجه نحو التحول الرقمى والتعرف على تطبيقاته فى كل المجالات، أو بالتعامل مع ملف التغيرات المناخية وتحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الأخضر، أو ببناء كوادر سكانية، حتى مستوى القرية، قادرة على تحديد الاحتياجات، ووضع المشكلات على قائمة الأولويات، وسد الفجوات التنموية، والحد من الزيادة السكانية، غير المبررة.

بتكليف رئاسى، يقوم المركز، فى أسبوعه التدريبى الأخير، بتنفيذ دورة «إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة»، بالتعاون مع «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين فى وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها، وتطبيق منهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا، خلال السنوات الماضية. كما تركز هذه الدورة على كيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها، وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، ومعايير تقييم الخدمات وقياس مستويات الرضا عنها. والأهم، هو أن هذه الدورة ستتضمن جانبًا عمليًا، يتم خلاله وضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعتها ومناقشتها.

إلى جانب هذه الدورة، وتزامنًا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، فى جهود التنمية، ينظم مركز سقارة، بالتعاون مع «أكاديمية الخبراء» التابعة الهيئة العامة للاستثمار، فى هذا الأسبوع، دورة «الخريطة الاستثمارية لمصر»، التى تهدف إلى التعريف بآليات جذب الاستثمارات للمحافظات، والميزات النسبية لكل محافظة، حتى تكون أكثر قدرة على جذب أو استقطاب المستثمرين، إضافة إلى كيفية صناعة الفرص الاستثمارية، وتحليل سلاسل القيمة للمشروعات، واستراتيجيات إحلال الواردات، وفكرة الطرح الإلكترونى.

كما هو واضح من عنوانها، ستركز دورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية»، على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية، ومتابعة أدائها والخدمات التى تقدمها، وكيفية دعم تلك المراكز، والارتقاء بجودة خدماتها، على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية، وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها، وفقًا لمعدلات الأداء، وردود الفعل. أما دورة «المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة»، فيشرف على تنفيذها «المركز الإقليمى لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل»، وتهدف إلى التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيفية الاستفادة منها، وقابلية التكيف الاستراتيجى والتعامل بنجاح مع الظروف المتغيرة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن إطلاق الأسبوع الأخير لخطة مركز سقارة التدريبية، الخاصة بالسنة المالية الجارية، تزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمى للخدمة العامة»، الذى تقدم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكل من يؤدى مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، داعيًا إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطنى مصر الكرام، مؤكدًا دعمه جهود التطوير الشامل للجهاز الإدارى للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة.a