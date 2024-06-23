الرئيس السيسي يوجه التحية والتقدير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في اليوم العالمي للخدمة العامة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة تهنئة إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

وأعرب الرئيس السيسي في كلمته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديره الكبير لكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص.

كما دعا العاملين إلى تجديد العزم على خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري، سواء على مستوى كفاءة الموارد البشرية أو من خلال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعتبره من أهم سبل بناء النهضة وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

واختتم الرئيس كلمته بتهنئة العاملين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.