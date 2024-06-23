رويترز: انقطاع التيار الكهربائى فى مطار مانشستر وحدوث اضطراب واسع النطاق

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، إنه تم انقطاع التيار الكهربائي في مطار مانشستر البريطاني وحدوث اضطراب واسع النطاق، ومن المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الشركة المشغلة لمطار مانشستر البريطاني، إن المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح تسببت في "اضطراب واسع النطاق"، ما أثر على الرحلات الجوية في المبنيين 1 و2.

وذكرت شبكة "SKY NEWS" البريطانية أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر، الأحد، تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بعد مشكلة في إمدادات الطاقة.

وذكر التقرير أن المطار والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية.

وقال متحدث باسم مطار مانشستر إنه من المرجح إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية، مطالبًا المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأضافت الشبكة لاحقًا أن التيار الكهربائي عاد، لكن الخدمات ستظل متأثرة طوال اليوم مع استئناف العمليات ببطء، دون أن تذكر مصدرها.

ويشير الموقع الإلكتروني للمطار إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة قادمة و4 رحلات وصول على الأقل حتى الآن.