الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في إطار مبادرة سد الفجوة المعرفية: درجات وبرامج علمية وبروتوكولات جديدة بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه في إطار مبادرة سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية وجعل المقررات الدراسية ذات صلة وطيدة مع ما يحدث في الواقع الخارجي، بدء تفعيل الدراسة ببرنامج الماجستير المهني في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال بكلية التجارة، وإنشاء الماجستير المهني البيني في الالتزام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية بكلية الهندسة، وإجراء التعديلات على برنامج الماجستير المهني في "تكنولوجيا تصنيع الأغذية" بكلية الزراعة، وموافقة مجلس الجامعة على اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بما تتضمنها من تخصصات ودرجات علمية ودبلومات مهنية جديدة.

بدء إنشاء مرصد اقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي وبدء الدراسة ببرنامج الماجستير المهنى للتكنولوجيا المالية بجامعة القاهرة

‏‎كما أعلن الدكتور محمد الخشت، إنشاء عدة دبلومات مهنية بكلية طب قصر العيني تضمنت الدبلوم المهني المتقدم "استخدام سونار الجهاز الحركي في التشخيص والتدخلات"، والدبلوم المهني "تصوير الصدر بالموجات فوق الصوتية"، والدبلوم المهني المتقدم "تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية للحالات الحرجة وتقدير ديناميكية الدم"، والدبلوم المهني "منع العدوى بالمنشآت الصحية"، وإنشاء الماجستير التخصصي "المناعة الإكلينيكية التطبيقية" بالكلية.

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فى رسالة ماجستير جزائرية: «الخشت» رفض السير على خطى الغرب وانحاز للعقلانية

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الخشت يبحث تجديد الخطاب الدينى مع رئيس منتدى علماء إفريقيا

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بصدد إنشاء مرصد اقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إنشاء دبلومات مهنية بكلية الطب وإنشاء ماجستير تخصصى للمناعة الإكلينيكية التطبيقية

وقال الدكتور الخشت، إنه تم تصديق مجلس الجامعة على اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة وجامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ومذكرة تفاهم بين كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي وكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين كلية الآثار واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، إلى جانب مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والجامعة التكنولوجية بالعراق في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدخول في مشروع بوابة تراث مصر الرقمي.

الخشت جامعة القاهرة الفجوة المعرفية الجامعات العالمية التكنولوجيا المالية الماجستير المهنى

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