الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جندى إضافي في صفوفه ويفصح عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل جندي إضافي في صفوفه من سلاح المدرعات، خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) غروس مالكية (25 عاما) من سكان سوسيا، سقط في جنوب قطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى أن غروس مالكية كان جنديا في الكتيبة المدرعة "9212" في لواء "القبضة الحديدية" (205)، وقتل في "حادث تشغيلي" بدبابة في رفح، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي آخر تحديث لبياناته على الموقع الإلكتروني، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

 

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إضافي في صفوفه ويفصح عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر

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