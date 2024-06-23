الفنية للحج والعمرة تكشف تفاصيل كارثة موسم العام الحالى

كشف إيهاب المهدى عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، أن السماسرة هم الفاعلين الحقيقين لما جرى من وفيات خلال موسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أن السماسرة قاموا بايهام أهلنا البسطاء من القرى بالمحافظات المختلفة بانهم يستطيعون أداء فريضة الحج من خلال تأشيرة الزيارة بالإضافة إلى أنهم سيوفروا لهم اتوبيسات تصعد بهم إلى عرفات.

وأضاف المهدى في تصريحات خاصة لدستور أن السماسرة قاموا بتزوير بطاقات نسك للحجاج النظامين وهي بطاقات تحمل كافة بيانات الحاج وبه باركود يمكن بالمسح عليها استبيان كافة المعلومات الخاصة بالحاج،وقاموا بالتلاعب به بواسطة الفوتوشوب وقد استطاعت السلطات السعودية التاكد من تزوير هذه البطاقات.

23 كليو متر المسافة بين مكة المكرمة ومشعر عرفات قطعها الحجاج سيرا

وأشار المهدى إلى أن بداية أزمة الحجاج المتوفين تأتى أن السماسرة لم يقوموا بجلب اتوبيسات لتصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات مما اضطرهم الى قطع مسافة تصل الى 23 كيلومتر سيرا على الاقدام فى وسط درجة حرارة مرتفعة تراوحت ما بين 55 إلى 60 درجة مئوية، لافتا أن السماسرة اختفوا تماما عن أعين أهالينا البسطاء والذى تم ايهامهم بانهم سيقوموا بحج نظامي وبخيمات في المشاعر المقدسة ولكن كل ما قبل عارى تماما عن الصحة،ومن هنا بدا مسلسل الوفيات !!.

وأضاف المهدى أننا كنت نتوقع أن حدوث هذا بسبب الكيانات الغير شرعية ولهذا قمنا بعمل اقرارات على الشركات تتعهد فيه بأن الكود التعريفي الذى يصدر لتاشيرات الزيارة لا يسمح له بإقامة أى من شعائر الحج طوال فترة اقامته بالمملكة وفى حالة ثبوث عكس ذلك تتحمل الشركة كامل المسؤلية القانونية المترتبة عليها بموجب القانون ولهذا فان اى شركة سياحة.

واشار المهدى إلى أن اعلانات السماسرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مدون عليها أنها حج بتاشيرات الزيارة وجات بالمستوى الاقتصادى 137 الف جنية والعالى كما يذكرون 257 الف جنية.