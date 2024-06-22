أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

في إطار الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية، أشارت تقارير إسرائيلية، إلى تقلص أعداد الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل بعد استهداف القيادات اللبنانية المسئولة عنها.

وذكرت أن حزب الله لم يعد يقترب بنفس الطريقة من الحدود الشمالية لإسرائيل كما كان في الماضي، ما دفع ببعض المحللين إلى توقعات بأن الحزب يتخوف من هجمات جوية مفاجئة على تشكيلاته الاستراتيجية.

تقارير عبرية أولية أوردت أنباء عن غارات جوية إسرائيلية قوية على مناطق متفرقة في الحدود الجنوبية للبنان.

وركزت وسائل الإعلام العبرية المعارضة مثل القناة 12 وصحيفة "هآرتس" على التقديرات بأن إسرائيل غير مستعدة عسكريًا حاليًا لمواجهة مباشرة مع حزب الله، نظرًا لحاجتها إلى حماية شاملة من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار، والحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للاقتصاد خلال فترة التوتر.

مواجهة مباشرة في جنوب لبنان

في سياق الاستعدادات لاحتمالية حرب مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، أعطى وزير الخارجية الأمريكي تصريحات لوسائل الإعلام العربية يعبر فيها عن احتمالية إجراء إسرائيل لعمليات عسكرية برية في جنوب لبنان لمواجهة حزب الله مباشرة.

وتحت إطار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يرصد الإعلام الإسرائيلي تأكيدات من الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم الكامل للجيش الإسرائيلي في حالة تعرض إسرائيل لهجوم من حزب الله، ما دفع بحاملة الطائرات "أيزنهاور" للتحرك من البحر الأحمر إلى شرق المتوسط.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" نتائج مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي INSS حول استراتيجية تطوير المناطق الحدودية الإسرائيلية، محذرة من قدرة حزب الله على تعطيل نظام الكهرباء الإسرائيلي بالكامل، ما دفع السلطات إلى زيادة استخدام مولدات الكهرباء كاستعداد لأي طارئ.

في سياق دبلوماسي، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى محادثات أجراها مسئولون مصريون كبار مع الولايات المتحدة للتصدي لتصعيد محتمل في الشمال، مع إعلان نية الولايات المتحدة إرسال وفد رفيع المستوى إلى إسرائيل وبيروت للتعامل مع التطورات الأخيرة في المنطقة.