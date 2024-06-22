السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

قصف
قصف

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مربع سكني داخل مخيم الشاطئ في قطاع غزة المحاصر.

وكشفت مصادر طبية داخل غزة عن استشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا، وإصابة العشرات من المدنيين في القصف الإسرائيلي العنيف لمخيم الشاطئ، حيث استهدف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا، بالإضافة إلى عدة منازل داخل حي التفاح.

من جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيًا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت اغتيال رائد سعد، قائد شعبة العمليات في حركة حماس الفلسطينية.

مخيم الشاطئ غزة رائد سعد حماس

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل| مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

"تتلظى" تُثير الجدل فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة