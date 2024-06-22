الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مربع سكني داخل مخيم الشاطئ في قطاع غزة المحاصر.

وكشفت مصادر طبية داخل غزة عن استشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا، وإصابة العشرات من المدنيين في القصف الإسرائيلي العنيف لمخيم الشاطئ، حيث استهدف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا، بالإضافة إلى عدة منازل داخل حي التفاح.

من جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف 7 منازل في مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيًا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت اغتيال رائد سعد، قائد شعبة العمليات في حركة حماس الفلسطينية.