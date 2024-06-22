السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

كولر
كولر

أغلقت لجنة التخطيط بنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، ملف عودة محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف طرابزون التركي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد متابعة مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، طلب التعاقد مع تريزيجيه لتدعيم قائمة الموسم الجديد وبناء فريق قوي للمشاركة  في مونديال الأندية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة أبلغت كولر بصعوبة حسم صفقة محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب طلبات النادي المادية، وأن خزينة النادي لن تتحمل المبلغ في صفقة واحدة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة قدمت تقرير أمير توفيق مدير التعاقدات بعدما قام بجس نبض إدارة الفريق التركي في حالة الاستغناء عن اللاعب، وتمت تسعيرة بيع تريزيجيه بـ10 ملايين يورو بخلاف راتب اللاعب الذي يفوق أضعاف ما سيتقاضاه في الأحمر في حالة ضمه، خاصة أن هناك سقفًا محددًا لعقود اللاعبين.

وأضاف أن لجنة التخطيط أخطرت كولر أن تريزيجيه ضمن أهداف أندية الدوري السعودي، وهناك ترحيب مبدئي من اللاعب حال وصول عرض مناسب له بعدما تلقى مفاوضات شفهية في وقت سابق من أندية القمة في دوري روشن.

أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والداخلية

وفي سياق آخر، توج أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي ‏والداخلية التي أقيمت مساء أمس على السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

جاء تتويج أكرم توفيق بجائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الداخلية، في ‏المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.‏

سجل هدفي الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، وواصل الفريق انتصاراته في مسابقة ‏الدوري، ووصل إلى النقطة 42، واحتل وصافة جدول ترتيب الدوري.‏

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