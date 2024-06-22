السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

الطلاب خلال امتحانات
الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

شهدت مدارس الدقهلية خلال امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي حالات إغماء وتشنجات بين عدد من الطلاب، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود وسائل مناسبة للتهوية.

وأصيبت الطالبة أمنية عمرو، (١٨ سنة)، بمدرسة العروبة الإعدادية بنات بمدينة السنبلاوين، بنوبة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين.

وأصيبت نهلة محمد في مدرسة الإعدادية بنين في أجا بهبوط، كما أصيبت دينا فتحي في مدرسة الثانوية بنات ببلقاس بنوبات عصبية وتم نقلها إلى مستشفى بلقاس.

وتعرضت الطالبة منة الله السيد، طالبة في مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بالمنزلة، لحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة.

مدارس الدقهلية امتحان اللغة العربية صف الثالث الثانوي ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة

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