عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. تعلن وزارة الإسكان عن طرح شقق إسكان متميز ضمن مشروع Valley Towers في حدائق أكتوبر، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وتتميز هذه الشقق بموقعها المتميز على طريق الواحات، ومساحاتها المتنوعة التي تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وإطلالاتها الرائعة على الأهرامات.

مميزات شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر

جاهزة للتسليم الفوري مساحات متنوعة تتراوح بين 95 و100 متر مربع موقع متميز على طريق الواحات إطلالات رائعة على الأهرامات خدمات ومرافق متكاملة

شقق إسكان Valley Towers

شروط الحصول على شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ألا يكون قد سبق له التخصيص في أي وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الاقتصادي أو المميز ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أن يكون المتقدم قادرًا على سداد مقدم الحجز

خطوات التقديم لشقق Valley Towers في حدائق أكتوبر

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص https://mhuc.gov.eg/ إنشاء حساب على الموقع الضغط على "حجز وحدة سكنية" ملء البيانات المطلوبة استخراج رقم استمارة الحجز التوجه إلى بنك التعمير والإسكان وسداد مبلغ جدية الحجز 150 ألف جنيه إضافة إيصال سداد المقدم على الموقع الإلكتروني الانتظار حتى موعد القرعة العلنية

شقق إسكان Valley Towers

أسعار شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر

يبدأ سعر المتر في مشروع "Valley Towers" من 15 ألف جنيه، وبلغت قيمة مقدم حجز 150 ألف جنيه، على أن يتم استكمال 25% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويسدد باقي سعر الوحدة في شكل أقساط على مدار 7 سنوات.

أنظمة سداد شقق إسكان Valley Towers في حدائق أكتوبر