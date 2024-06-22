عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل
خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. تعلن وزارة الإسكان عن طرح شقق إسكان متميز ضمن مشروع Valley Towers في حدائق أكتوبر، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وتتميز هذه الشقق بموقعها المتميز على طريق الواحات، ومساحاتها المتنوعة التي تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وإطلالاتها الرائعة على الأهرامات.
مميزات شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر
- جاهزة للتسليم الفوري
- مساحات متنوعة تتراوح بين 95 و100 متر مربع
- موقع متميز على طريق الواحات
- إطلالات رائعة على الأهرامات
- خدمات ومرافق متكاملة
شروط الحصول على شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- ألا يكون قد سبق له التخصيص في أي وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الاقتصادي أو المميز
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا
- أن يكون المتقدم قادرًا على سداد مقدم الحجز
خطوات التقديم لشقق Valley Towers في حدائق أكتوبر
- الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص https://mhuc.gov.eg/
- إنشاء حساب على الموقع
- الضغط على "حجز وحدة سكنية"
- ملء البيانات المطلوبة
- استخراج رقم استمارة الحجز
- التوجه إلى بنك التعمير والإسكان وسداد مبلغ جدية الحجز 150 ألف جنيه
- إضافة إيصال سداد المقدم على الموقع الإلكتروني
- الانتظار حتى موعد القرعة العلنية
أسعار شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر
يبدأ سعر المتر في مشروع "Valley Towers" من 15 ألف جنيه، وبلغت قيمة مقدم حجز 150 ألف جنيه، على أن يتم استكمال 25% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويسدد باقي سعر الوحدة في شكل أقساط على مدار 7 سنوات.
أنظمة سداد شقق إسكان Valley Towers في حدائق أكتوبر
- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه
- سداد مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة
- استكمال سداد 20% من ثمن الوحدة
- سداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام
- سداد وديعة الصيانة
- سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات
- سداد 2% رسوم تقسيط + 0.5% مصاريف تحصيل
- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة
- سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة