عاجل| خلافات غير مسبوقة.. "القاهرة الإخبارية": الداخل الإسرائيلى ينهار بسبب حرب غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "قوانين مثيرة للجدل وخلافات غير مسبوقة.. الداخل الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب على غزة".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، "خلاف تلو الآخر ومعطيات باتت تنذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانهيار ائتلافه الحاكم، فلم تكن الحرب على غزة وحدها هي سبب الخلاف الوحيد في الداخل الإسرائيلي، فهناك مجموعة من القوانين المثيرة للجدل أغرقت نتنياهو وحزبه الحاكم في خلافات لا تنتهي".

الخلافات وصلت إلى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن آخر تلك الخلافات وصلت إلى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، حيث رفض عدد من أعضاء الكينست المنتمين للحزب طرح قوانين بصيغاتها الحالية منها قانون التجنيد الخاص بإعفاء اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية.

وأشار التقرير، إلى أن قانون الحاخام أيضًا الذي يأخذ صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية والبلديات ويمنحها لوزارة الأديان التي يتولاها حزب شاس الحليف لحزب الليكود، أثارت خلافًا بعد أن قرر نتنياهو سحبه من التصويت في الكنيست بسبب عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة لإقراره.

حزب شاس اتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ استحقاقات الصفقة التي أدت إلى تشكيل ائتلافه

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه على إثر تلك الخطوة اتهم حزب شاس رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهرب من تنفيذ استحقاقات الصفقة التي أدت إلى تشكيل ائتلافه الحالي الذي يعتبر شاس واحدًا من أهم أركانه.

وتابع: "كما أوضح بعض مسئولي الحزب لوسائل إعلام إسرائيلية أن انهيار الائتلاف الحاكم بات مسألة وقت في ظل السياسة التي يتبعها نتنياهو".

محللون إسرائيليون: السبب المحتمل الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة أيضًا هو الخلافات بين نتنياهو وإيتمار بن جفير

وأكد التقرير، أن محللين إسرائيليين أوضحوا أن السبب المحتمل الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة أيضًا هو الخلافات بين نتنياهو ووزير أمنه القومي المتطرف إيتمار بن جفير، والذي يريد صلاحيات أوسع في الحكومة خاصة فيما يتعلق بقرارات الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا يريده نتنياهو نتيجة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية عليه لعدم القبول بوجود وزراء متطرفين داخل الهيئة الأمنية المصغرة التي تم تشكيلها عقب حل مجلس الحرب.