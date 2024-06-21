الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البادئون Starters


فى المستقبل البعيد، بعد الخراب الذى خلفته الحرب البيولوجية التى قضت على مواطني الولايات المتحدة الامريكية، تفكر "كالي" فى حالها واخيها الطفل الصغير "تيلير" بعد ان راح والداهما ضحايا تلك الحرب البشعة، لسبب ما قضت الحرب البيولوجية على الكهول من سن العشرين الى الستين وتركت الاطفال والعجائز يتمتعون بحماية التطعيمات الوقائية عديمة المفعول مع متوسطي الاعمار، تركت الحرب ورائها حفنة من العجائز الذين قاربت أعمارهم المائتي عام واطفالا صغار  فى حيرة من امرهم، يبحثون عن تدبر حياتهم واحتياجاتهم، فى الصفحات الاولى من الكتاب تقرر "كيلي" ان تؤجر جسدها لتحصل على الاموال التى تساعد بها نفسها واخيها المريض لاستمرار العيش، ولكن ما يجعلك تنجذب لقراءة مابعد قرارها وبمنتهى الشغف هو كيف ستعيش "كالي" حياة شخص اخر، كيف ستوافقه على رغباته ومايطوق اليه من ممارسة رياضات خطرة ما عاد يستطيع جسده العجوز القيام بها فقام بتأجير جسدها ليتمكن من ممارسة مالا يقدر على ممارسته بجسده الخاص. فتذهب كالي لتلك المؤسسة وتتعاقد على الايجار، تؤجر جسدها مرتين وتحصل على المقابل الذى تبتاع به منزل ولكن لم يزل اخيها مريضا رغم العلاج فتقدم على عملية الايجار تلك مرة ثالثة ولكنها تفاجأ بان المستأجر هذه المرة سيدة عجوز تريد إستخدام جسد كالي لتنفيذ عملية خطيرة وليس للمتعة او ممارسة الرياضة فقط بل لتدمير المؤسسة العلمية ذاتها،  تحملنا الصفحات لمشاهدة ارجاء المؤسسة التى تحمل اسم "الجهة الرئيسية" او "المصير الرئيسي"  والتى تقوم بعملية نقل الاجساد هذه وطريقة العمل وحياة العاملين عليها وهذا العجوز المتحكم بكل شىء فى المؤسسة والذى لم ير احدا وجهه على الاطلاق طوال احداث الرواية. 
كنت اتمنى ان توضح احداث رواية "البادئون" لليزا برايس ما ألت اليه الحضارة الامريكية او اللاحضارة بعد إبادة كل شىء من على ارضها ولكن قوة الاحساس وعمق الصدق الذى تحاول به "كالي" جاهدة فعل اى شيء فى سبيل النجاة بأخيها هو ماتستطيع رؤية تلك الاحداث من خلاله، تنقلها بين الاماكن، مقابلاتها لشخصيات فرعية والحوارات الجارية بينهم، كل هذا كافي بان تتعرف على كيف وصلت له الحياة بعد الحرب البيولوجية.
ليس هناك قصة حب تجرى على الهامش الا مشاعر "بلاك" و"مايكل" الشابان الذان يقومون بمساعدة "كالي" ويتنافسان على حبها، وغير ذلك لا تجد الا مشاعرها تجاه اخيها او مشاعر كراهيتها تجاه العجائز الباردين الجوعى لاجساد الشباب الذين يشبهون مصاصي الدماء ولكن يسيطر على الرواية الشيقة احاسيس متضاربة من الاستسلام للقوة العليا التى تتحكم بالصغار والمتمثلة فى قوة العجائز والكثير من التحدي والسعي وراء اموال كافية لانقاذ الاخ الصغير، كتبت ليزا برايس نص محكم الحبكة يصلح لان يكون عمل سينمائي مثير يجمع بين التشويق والتأمل بلا ملل، بل تنتظر الاحداث وتسابق السطور والمشاهد لتستطيع ان تزفر انفاسك الحبيسة، لكن لن تفعل لانك ستنتظر الجزء الثاني من الاحداث فى رواية "المنتهون" 
هامش: ليزا برايس: روائية أميريكية حازت على عدة جوائز اهمها جائزة الاعلى مبيعا فى ثلاثين دولة بالعالم ولمدة عامين.

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