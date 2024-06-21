الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسمم جماعى فى حفل زفاف بالعراق يدخل 100 شخص إلى المستشفى

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة الأنبار العراقية تسجيل حالة تسمم غذائي جماعي نجمت عن تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس.

 

وقالت دائرة صحة الأنبار في منشور على حسابها في "فيسبوك"، أمس الخميس: "استقبل مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ مئة حالة تسمم غذائي، والعدد مرشح للزيادة، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس في آخر أيام عيد الأضحى المبارك المقامة في قضاء الكرمة".

 

وأضاف المنشور: "وصل المرضى إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي. كانت حالتهم حرجة بسبب ألم في المعدة وتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة مما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل".

وأكدت مصادر طبية من المستشفى أن حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة.

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