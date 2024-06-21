حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة على روسيا تستهدف الغاز الطبيعى المسال للمرة الأولى

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا مستهدفا الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه وللمرة الأولى على الإطلاق فإن هذه الخطوة ستشمل أيضا الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر صعب نظرا لأن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير عليه كمصدر للطاقة.

وجاء على الصفحة الرسمية للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "لقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي الآن على الحزمة الرابعة عشرة القوية والكبيرة من العقوبات ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأضاف المنشور أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة مستهدفة وتعظم من تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".