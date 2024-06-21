الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات "الجنائية الدولية"

حماس
حماس

قالت حركة "حماس" في بيان، أمس الخميس، إنها تعمل على إعداد "مذكرة قانونية" للرد على "الاتهامات الباطلة" من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادتها.

 

وذكرت الحركة أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان جاء "مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة".

 

كذلك أشار البيان إلى جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.

 

وأضاف البيان أن خان "بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء ومواقع إخبارية فلسطينية.

 

واتهمت "حماس" خان بأنه "استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".

 

وتابع البيان: "صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".

 

واختتمت "حماس"، بيانها بالتأكيد على أنها "ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبنا".

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