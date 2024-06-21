"فرانس برس": عدد الوفيات فى صفوف الحجاج يتجاوز الألف

أفادت «فرانس برس» بأن عدد حالات الوفاة في صفوف الحجاج هذا العام تجاوز الألف، بحسب حصيلة جمعتها الوكالة من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين، أشار أحدهم إلى أن أكثر من نصف الضحايا كانوا من دون تصاريح للحج، وقد أدوا الفريضة في ظل طقس حار جدًا.

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسي عربي، دون الكشف عن اسمه، قوله إن 58 حالة وفاة إضافية سُجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.

وتقول الوكالة إنها تستند إلى أعداد وفرتها حوالى 10 دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، تشير إلى أن عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام بلغ 1081 حاجًا، من دون تحديد في معظم الأحيان الأسباب.

وبحسب، الإحصائية، يشمل العدد 658 مصريًا و183 إندونيسيًا و68 هنديًا و60 أردنيًا و35 تونسيًا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيًا و3 سنغاليين و35 باكستانيًا و14 ماليزيًا وسوداني واحد.

وتزامن موسم الحج، وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، هذا العام مع طقس حار للغاية، إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51.8 درجة مئوية في الظل في مكة المكرمة، ويتأثر الحج بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0.4 درجة مئوية في كل عقد.

وكل عام يؤدي عشرات آلاف الحجاج الفريضة بدون تصاريح بسبب احتمال عدم قبولهم لوجود حصة محددة لكل دولة وارتفاع تكاليف الحجوزات، ويحرمهم ذلك من الوصول إلى الأماكن المكيفة التي وفرتها السلطات السعودية لـ1.8 مليون حاج يحملون تصاريح.