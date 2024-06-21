الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحتجزون لدى "حماس".. ترجيحات أمريكية بوجود 50 على قيد الحياة

حماس
حماس

رجّح مسؤولون أمريكيون أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، لا يتجاوز 50 أسيرًا، فيما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود 120 محتجز بين أحياء أو متوفين، علمًا أن الجيش الإسرائيلي يقدر وجود 116 محتجزًا على قيد الحياة.

 

وخلال لقاءه عائلات المحتجزين المتوفيين في قطاع غزة، أمس الخميس، قال نتنياهو: "نحن ملتزمون بإعادتهم جميعًا، بمعنى المحتجزين الـ120، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، ولن نتخلى عن أحد".

 

لكن الجيش الإسرائيلي قدّر مؤخرًا أن "حماس" احتجزت خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، 251 شخصًا، وأن 116 منهم لا يزالون على قيد الحياة في غزة، فيما توفي 41 منهم.

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