أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة إلاعام واحد فقط

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن 25 يناير 2011 بها يوم فارق في حياتها لأن ناس كثيرة خرجت من حياتها بعدها، كما أنها تعرضت للسباب والشتائم من البعض وكأنها إسرائيل.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ظلت ثابتة على موقفها بأن الإخوان قادمون وكانت ترى أنهم لن يستطيعوا تربية لحيتهم وعليهم أن يشتروا لحية بلاستيك.

وتابعت، أنه خلال تعديل الدستور بدأت ترى رموزًا كثيرة للإخوان بالبرامج التلفزيونية وأحد الأشخاص قال لها إن الشيخ قال له أن يقول نعم لتعديل الدستور وعندما سألته "ومال الشيخ" قال لها: "لما أطلعه عند ربنا أقوله سمعت كلام أميرة والا الشيخ؟".

وأكدت أنها تنبأت بأن الإخوان سيأتون للحكم ويغادرون بعد عام واحد وهذا ما قالته لأحد اصدقائها.



تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.