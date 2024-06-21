الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إعلام فلسطينى: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال فى بلدة قصرة

مواجهات عنيفة بين
مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، فى خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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عاجل.. إعلام فلسطينى: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال فى بلدة قصرة

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