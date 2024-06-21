الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كان يوجد خريطة لتقسيم مصر على يد الإخوان

أميرة بهى الدين
أميرة بهى الدين

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إنه بعد أحداث 25 يناير أصبح هناك أحداث كثيرة في ليبيا وسوريا واليمن والمشهد أصبح أكبر من مصر، والخواجة الغير معروف والذي كان يظهر بميدان التحرير وليبيا.
 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد خريطة لتقسيم مصر وليبيا والسعودية، وتقسيم مصر من خلال استدعاء تجربة تقسيم السودان بعد تجربة تطبيق الشريعة وقطع أيد الكثير من الشعب مما أدى لغضب شعبي انتهى بالتقسيم لأنهم كانوا يرون أنهم لا يشبهون بعضهم.
 

وتابعت، أن تقسيم مصر لم يكن سيتم إلا بحروب طائفية دينية وليس أصلح لها من الإخوان لأنهم لن يختلفوا مع الأقباط ولكن مع المسلمين الغير متواجدين بالجماعة واكتشفنا دول كانت حلفاء ووقفوا على أعمدة المشانق.
 

وأشارت إلى أنه بعد 30 سبتمبر 2011 كانت ترى بوضوح أن كرة النار تجري وتنفذ على الأرض بقوة وأنه لابد من كسر  البلد والقضاء على الشرطة والجيش وضربوا القضاة في المحاكم، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تكون دولة بلا مؤسسات.

 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أميرة بهي الدين تقسيم مصر الإخوان روب طائفية دينية غضب شعبي

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