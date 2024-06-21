مشروع الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل

حرصت القيادة السياسية منذ عام 2014 على وضع رؤية واضحة نحو التنمية الزراعية باعتبار ملف الزراعة هو أولوية الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وشهد "القطاع الزراعي" تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، ومن أهمها كان "مشروع الدلتا الجديدة" والذي بدأ التفكير فيه في يوليو 2017، حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

مشروع الدلتا الجديدة

ويعتبر "مشروع الدلتا الجديدة" هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة .

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة.

تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة