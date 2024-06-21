الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل

ارض زراعية
ارض زراعية

حرصت القيادة السياسية منذ عام 2014 على وضع رؤية واضحة نحو التنمية الزراعية باعتبار ملف الزراعة هو أولوية الحكومة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وشهد "القطاع الزراعي" تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، ومن أهمها كان "مشروع الدلتا الجديدة" والذي بدأ التفكير فيه في يوليو 2017، حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

مشروع الدلتا الجديدة

ويعتبر "مشروع الدلتا الجديدة" هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة .

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وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة.

تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

  • تقع منطقة الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان.
  • يتم استصلاح هذه المساحة على مراحل متتالية.
  • تضم مساحة المشروع عدة مشروعات من بينها: "مشروع مستقبل مصر (وهو باكورة الدلتا الجديدة)، ومشروع جنة مصر".
  • يضم المشروع (مجمعات صناعية – زراعية) كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية.
  • هذه المجمعات ترفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع.
  • إضافة إلى ذلك محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.
  • يوجد في منطقة الدلتا الجديدة خزان غرب الدلتا الجوفي الذي يحتوي على مياه تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة ممتازة تناسب كل الزراعات والخضراوات والأشجار المثمرة وسيتم ري المشروع بالكامل باستخدام نظم الري الحديثة.
  • كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية (ميناء الإسكندرية، السخنة، دمياط، ومطاري سفنكس وبرج العرب ومن الجدير ذكره ارتباط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل ( مدينة السادات – مدينة 6 أكتوبر – برج العرب).
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