الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستخبارات الروسية: الغرب يخطط لوضع شخصية أكثر قبولًا بحكم أوكرانيا للتفاوض مع موسكو

زيلينسكي
زيلينسكي

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة ستتخلى قريبًا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

الغرب سيضحي بزيلينسكي بسهولة عندما تحقق روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب سيضحي بزيلينسكي بسهولة عندما تحقق روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة، مضيفة أن الغرب يخطط لوضع شخصية أكثر قبولًا في حكم أوكرانيا للتفاوض مع موسكو.

واشنطن تريد قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني بديلًا لزيلينسكي

وأوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية: واشنطن تريد قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني بديلًا لزيلينسكي.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفًا و390 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية، 1080 جنديًا ما بين قتيل وجريح".

الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي

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