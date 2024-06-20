الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب العام يشارك فى الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة "بريكس"

النائب العام
النائب العام

شارك أمس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس، المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية؛ حيث أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، على أهمية تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة. 

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة "بريكس" يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات، كما أكد أن الدولة المصرية قطعت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها. 

النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول

وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو غيرها، حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة. كما أكد أن تعزيز التعاون القضائي الدولي بات ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء، بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها. 

وفي الختام، جدد المستشار النائب العام الشكر العميق للنيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها الكريمة فعاليات اجتماع أجهزة النيابة العامة لمجموعة "بريكس".

المستشار محمد شوقي النائب العام النيابة العامة مجموعة البريكس

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